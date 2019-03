Falsche Wasserwerker bestehlen 95-Jährigen in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Drei falsche Wasserwerker haben einen 95-jährigen Mann in seiner Wohnung in Hamburg-Dulsberg bestohlen. Unter dem Vorwand eines Wasserschadens verschafften sie sich Zutritt in die Wohnung, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Während der 95-Jährige zum Öffnen von Wasserhähnen aufgefordert wurde, entwendeten die Männer den Angaben zufolge Bargeld, zwei Armbanduhren und eine Münze. Nach der Tat wurden die mutmaßlichen Täter direkt von der Polizei festgenommen. Polizeifahnder hatten das Trio schon vor dem Diebstahl beobachtet, wie es gezielt ältere Personen ansprach. Gegen die Täter sei Haftbefehl erlassen worden. Es werde geprüft, ob sie für weitere Taten verantwortlich seien.