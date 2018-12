Erneuter Großeinsatz der Polizei gegen Drogenkriminalität

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Spezialeinheit der Hamburger Polizei zur Bekämpfung der Drogenkriminalität ist in den letzten Tagen erneut gezielt gegen Dealer vorgegangen. Eine 47-Jährige sei festgenommen sowie 13 Platzverweise und 68 Aufenthaltsverbote ausgesprochen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Insgesamt erstreckten sich die Maßnahmen in den Stadtteilen St. Georg, Sternschanze und St. Pauli vom Freitag- bis zum frühen Sonntagmorgen.

Die 47-jährige Festgenommene war von Fahndern beim Verkauf von Drogen beobachtet worden. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Ermittler knapp 8,5 Gramm Heroin sowie eine geringe Menge Crack. Nach Angaben eines Sprechers waren rund 75 Polizisten im Einsatz. Bereits Ende November hatte die Polizei auf St. Pauli ein Drogendealer-Versteck ausgehoben und elf Verdächtige festgenommen.