Ermittlungen nach Mord an 91-Jähriger dauern an

Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Mord an einer Seniorin in Hamburg-Rissen prüfen die Ermittler nach Medienberichten, ob der verhaftete 74-Jährige möglicherweise weitere Taten begangen hat. Die Polizei wolle dazu aber aus Rücksicht auf laufende Ermittlungen und aus taktischen Gründen zunächst keine Angaben machen, sagte ein Sprecher.

Der 74-jährige Deutsche war am Mittwoch im Stadtteil Blankenese verhaftet worden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird Mord aus Habgier vorgeworfen. Der Mann betreute die 91-Jährige und hatte am 7. September 2017 der Polizei gemeldet, die alte Dame leblos in ihrer Wohnung gefunden zu haben. Bei einer Obduktion der Leiche wurden allerdings Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung entdeckt. Daraufhin geriet der Betreuer in Verdacht.

Der nicht mit der Frau verwandte Mann sei Erbberechtigter und habe sich in Widersprüche darüber verstrickt, wie er die Frau gefunden habe, berichtete die Polizei. Die Staatsanwaltschaft habe zur Vermögensabschöpfung einen Kontopfändungsbeschluss über eine sechsstellige Summe erwirkt. Der 74-Jährige soll auch ein Auto ohne Zulassung und Führerschein gefahren haben.