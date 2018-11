Ermittlungen nach angeblicher Vergewaltigung eingestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Gut vier Monate nach einer angeblichen Vergewaltigung einer 14-Jährigen in der Hamburger Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Die Tat sei letztendlich nicht nachweisbar, sagte Oberstaatsanwältin Nana Frombach am Mittwoch. Die belastenden Angaben der Zeugin gegen einen 30-jährigen Afghanen hätten nicht getragen. Der Mann war nach der angeblichen Tat am 11. August verhaftet, aber nach sechs Tagen wieder freigelassen worden.

Der abgelehnte Asylbewerber war nach Angaben der Polizei beschuldigt worden, die 14-Jährige in einem Hauseingang an der Mönckebergstraße vergewaltigt und sie anschließend noch bis in die U-Bahn verfolgt zu haben. Der Fall hatte für scharfe Reaktionen aus der Politik gesorgt. Die Behörden hatten Angaben zum Aufenthaltsstatus und zu Vorstrafen des Verdächtigen bestätigt. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" über die Einstellung der Ermittlungen berichtet.