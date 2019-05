Durchsuchungsaktion von Zoll und Polizei wegen Schwarzarbeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Zoll ist am Donnerstag in Hamburg mit einer Durchsuchungsaktion gegen Schwarzarbeit vorgegangen. Mit Unterstützung der Landes- und Bundespolizei wurden dabei mehrere Objekte durchsucht, Zeugen vernommen und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, teilte der Zoll am Freitag mit. Rund 200 Einsatzkräfte seien beteiligt gewesen.

Im Fokus der Maßnahmen hätten sechs Personen gestanden, denen vorgeworfen werde, 150 bis 200 Arbeitnehmer zu beschäftigen, ohne die damit einhergehenden Sozialversicherungsbeiträge zu leisten. Dafür sollen sie unter anderem Belege gefälscht haben. Der dadurch entstandenen Schaden könne nicht genau beziffert werden, so der Zoll, man gehe jedoch von einem hohen sechs- bis siebenstelligen Betrag aus. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.