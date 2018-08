Drogenhandel in Hamburger Sportsbar: 9 Männer festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei der Durchsuchung einer Sportsbar im Hamburger Stadtteil Harburg hat die Polizei neun Männer wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen. Der Polizei zufolge durchsuchten Zivilfahnder die Bar am Mittwochnachmittag. Zunächst fanden sie bei einem 50-Jährigen Heroin und Kokain, als dieser das Lokal verließ. Anschließend forderten sie Unterstützung an. Ein 39-Jähriger versuchte beim Anblick der Polizisten mehrere Beutel mit Heroin hinter Getränkekisten zu verstecken, ein 32 Jahre alter Mann setzte zur Flucht mit einer größeren Bargeldsumme an.

Mit Hilfe von Kollegen und einem Spürhund stellten die Beamten insgesamt 493 Gramm Heroin, 551 Gramm Marihuana, 23 Gramm Kokain, 2754 Euro Bargeld, vier Mobiltelefone und zwei Feinwaagen sicher. Neun Männer wurden zunächst festgenommen. Drei von ihnen standen unter Verdacht, aus der Bar mit Drogen gehandelt zu haben. Sie wurden einem Haftrichter zugeführt. Die sechs weiteren Männer waren nach ersten Erkenntnissen Kunden und wurden mangels Haftgründen wieder freigelassen.