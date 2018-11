Drogen-Razzia in Lokal im Stadtteil St. Georg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei hat bei einer Razzia in einem Lokal am Hansaplatz im Stadtteil St. Georg acht Menschen vorläufig festgenommen und verschiedene Drogen sichergestellt. Das Lokal sei wegen wiederholt festgestellter Drogenverstöße in den Fokus der Ermittler gerückt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach der Razzia, die bereits am Freitagmorgen war, wurden sieben Verdächtige aufgrund fehlender Haftgründe wieder freigelassen. Ein 22-Jähriger wurde dem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei stellte rund 1425 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher sowie geringe Mengen Marihuana und 18 Kugeln Kokain.