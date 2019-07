Drei mutmaßliche Brandstifter festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei hat drei mutmaßliche Linksextremisten mit Brandsätzen festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 27 und 31 Jahren sowie eine 28-jährige Frau seien in der Nacht zum Montag in Hamburg-Eimsbüttel mit Fahrrädern unterwegs gewesen und hätten sich in einer Grünanlage verdächtig verhalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes hätten Beamte des Staatsschutzes die drei Verdächtigen kontrolliert.

Im Rucksack des 31-Jährigen seien mehrere selbst gefertigte Brandsätze gefunden worden, dazu Grillanzünder, Feuerzeug und Handschuhe. Der andere Mann und die Frau hätten ebenfalls Handschuhe und Feuerzeuge sowie Wechselbekleidung in Rucksäcken gehabt. Wie sich nach der Festnahme herausstellte, seien die beiden Männer polizeibekannte Personen aus dem linksextremen Spektrum.

Bei Wohnungsdurchsuchungen stellten die Beamten weiteres Beweismaterial sicher. Es bestehe der Verdacht, dass die drei Festgenommenen mehrere Brandstiftungen vorbereitet hätten. Das Amtsgericht habe drei Haftbefehle erlassen, den gegen die Frau jedoch ausgesetzt.

"Die Tat zeigt, mit welch hoher krimineller Energie die Täter vorgehen wollten", erklärte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. Die Festnahmen seien ein großer Erfolg für die Staatsschutzabteilung der Polizei Hamburg.