Drei Festnahmen wegen Drogenkriminalität und Hehlerei

Hamburg (dpa/lno) - Im Zusammenhang mit Drogenkriminalität und gewerbsmäßiger Hehlerei hat die Polizei im Hamburger Stadtteil Rahlstedt eine 40 Jahre alte Frau sowie zwei 35 und 39 Jahre alte Männer festgenommen. Beamte waren am Freitagabend auf den 35-Jährigen aufmerksam geworden, als dieser ein neues Fahrrad vor einem Haus abstellte, ohne es abzuschließen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend verschwand er in dem Gebäude. Als die Polizisten ihn beim Verlassen des Hauses kontrollierten, fanden sie Marihuana.

Aufgrund von Hinweisen auf Drogenhandel wurde eine Wohnung des Mehrfamilienhauses anschließend durchsucht. Der 39-Jährige blockierte zunächst die Tür, während die 40-Jährige über den Balkon flüchten wollte, wie die Polizei weiter mitteilte. Beide wurden festgenommen. In der Wohnung konnten die Beamten daraufhin unter anderem 200 Gramm Kokain, Marihuana, Anabolika und 509 Euro mutmaßliches Dealgeld sicherstellen. Auch illegale Feuerwerkskörper, ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker und hochwertige Waren wie Schmuck und Uhren befanden sich in der Wohnung. Der 39-Jährige und die 40-Jährige wurden einem Haftrichter vorgeführt. Der 35-Jährige wurde mangels Haftgründen wieder freigelassen.