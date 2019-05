Bombendrohungen: Verdächtiger gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Hamburg (dpa/lno) - Nach Bombendrohungen gegen zwei Supermärkte hat die Polizei einen 23-jährigen Tatverdächtigen aus Wentorf bei Hamburg festgenommen. Er soll die Bombendrohungen an einen in Hamburg-Bergedorf und einen in Reinbek (Kreis Stormarn) per Mail geschickt haben. Der 23-Jährige gestand die Taten bei seiner Vernehmung, wie die Polizei mitteilte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung habe sie auch Beweise gefunden. Die Hintergründe beider Taten waren zunächst unklar.

Am Dienstag hatte die Famila-Filiale in Reinbek eine Bombendrohung erhalten, am Mittwoch ging bei Marktkauf in Bergedorf ebenfalls eine Bombendrohung ein. Beide Supermärkte wurden geräumt und durchsucht. In beiden Fällen fand die Polizei keine verdächtigen Gegenstände.