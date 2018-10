Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Urteil gegen einen 31-Jährigen, der alte Menschen mit dem sogenannten Enkeltrick betrogen hat, ist rechtskräftig. Das Landgericht Hamburg hatte den Mann Ende September zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt, die Zahlung von 117 500 Euro angeordnet und drei Opfern Schadenersatz zugesprochen. Der Angeklagte legte Revision gegen das Urteil ein, diese erklärte der Bundesgerichtsgerichtshof (BGH) in einer Pressemitteilung am Freitag für abgelehnt.

Der Mann hatte von Warschau aus Senioren angerufen und den 60 bis 94 Jahre alten Opfern vorgegaukelt, er sei eine ihnen nahe stehende Person in finanzieller Not. In 16 von insgesamt 38 Fällen gelang es ihm, die alten Menschen zur Herausgabe von Bargeld an einen von ihm organisierten Abholer zu übergeben. Auf diese Weise erbeuteten er und seine Komplizen mehr als 260 000 Euro. Das Landgericht Hamburg hatte ihn wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges in 38 Fällen, wegen versuchten Betruges in zwei Fällen und wegen Bestechung verurteilt.