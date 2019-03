Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Mann ist in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Wilhelmsburg lebensgefährlich verletzt worden. Der 28-Jährige wurde am Samstagabend mit mehreren Stichverletzungen am Oberkörper gefunden, wie die Polizei mitteilte. Bewohner hatten den Mann im Treppenhaus entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Es sei derzeit noch unklar, wer den Mann angegriffen hatte. Der 28-Jährige wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Die Mordkommission ermittelt.