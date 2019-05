Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein maskierter und bewaffneter Mann hat in der Nacht zum Dienstag eine Tankstelle im Hamburger Stadtteil Volksdorf überfallen. Der Täter habe einen 23 Jahre alten Angestellten mit einem Messer bedroht und Bargeld verlangt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Mit einem niedrigen dreistelligen Betrag flüchtete der Mann zu Fuß. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Zum Zeitpunkt des Überfalls war nur der Angestellte in der Tankstelle.