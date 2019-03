Betrunkener Mann beißt Bundespolizisten in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein betrunkener 21-Jähriger hat einem Hamburger Bundespolizisten in die Hand gebissen. Der Mann hatte in der Nacht zu Freitag am Bahnhof Altona zunächst mehrere Passanten aggressiv belästigt, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Von den Beamten darauf angesprochen, habe der Mann uneinsichtig reagiert, sei einem Platzverweis nicht nachgekommen und habe den Mittelfinger gezeigt. Daraufhin sei er in Gewahrsam genommen worden. Auf dem Weg zum Revier habe er dann einem Beamten in den Einsatzhandschuh gebissen, später auf der Wache habe der 21-Jährige zudem versucht, einen Polizisten zu treten. Ein Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Bundespolizei einen Wert von 2,33 Promille.