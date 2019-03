Betrunkener läuft mit Schreckschusswaffe durch Hauptbahnhof

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein von der Polizei gesuchter Mann hat am Hamburger Hauptbahnhof mit einer Schreckschusspistole Passanten beunruhigt. Der 42-Jährige sei mit der Pistole im Hosenbund - und mehr als zwei Promille - durch den Bahnhof gelaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Streife kontrollierte den Mann. Ein erster Atemalkoholtest am Samstag ergab einen Wert von 2,32 Promille. Der 42-Jährige werde wegen diverser Straftaten gesucht und besitze keinen Waffenschein. Die Polizei behielt die Schreckschusspistole ein.