Betäubungsmittel: Polizei verfolgt Fahrer ohne Führerschein

Hamburg (dpa/lno) - Ein unter Betäubungsmitteln stehender Autofahrer ohne Führerschein ist im Hamburger Stadtteil Horn vor der Polizei geflohen - und das in einem gestohlenen Wagen. Der 20-Jährige fiel den Beamten auf, als er beim Einparken am Donnerstag mehrfach gegen einen Stromkasten fuhr, teilte die Polizei am Freitag mit. Als die Beamten ihren Streifenwagen zur Kontrolle des Mannes verließen, sei dieser geflüchtet. Dabei sei er mit überhöhter Geschwindigkeit mehrfach in den Gegenverkehr gefahren, habe unter anderem einen Lichtmast beschädigt und Fußgänger durch das Überfahren roter Ampeln gefährdet.

Nachdem die Verfolgungsjagd im Auto zwischen zwei Pollern endete, setzte der Mann seine Flucht zu Fuß fort, so die Polizei. Durch den Einsatz von Pfefferspray konnten ihn die Beamten vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden sie nach eigenen Angaben "nicht geringe" Mengen Betäubungsmittel. Die Überprüfung des Fluchtfahrzeugs ergab, dass dieser als gestohlen gemeldet worden war. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.