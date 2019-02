Baby lebensgefährlich verletzt: Haftbefehl gegen Vater

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg ist ein Baby nach Erkenntnissen der Ermittler von seinem Vater lebensgefährlich verletzt worden. Der 19 Jahre alte Mann sei am Donnerstag festgenommen worden, ein Haftrichter habe am Freitag Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei mit. Dem jungen Vater werden versuchter Totschlag durch Unterlassen sowie gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Misshandlung von Schutzbefohlenen in zwei Fällen zur Last gelegt. Zu den Taten soll es im Zeitraum etwa zwischen Weihnachten 2018 und Mitte Januar 2019 gekommen sein. Ein Kinderarzt habe die Verletzungen festgestellt, hieß es.