Autoinsassen greifen Männer an: Mordkommission ermittelt

Hamburg (dpa/lno) - Nach der verbalen Belästigung einer Autofahrerin und einem Angriff auf zwei Männer, die die Frau verteidigten, ermittelt die Hamburger Mordkommission. Sie fahndet nach zwei unbekannten Tätern, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Diese saßen auch in einem Auto und stehen im Verdacht, am frühen Samstagmorgen in Hamburg-Neustadt erst die Frau belästigt und dann die beiden 36 und 44 Jahre alten Männer attackiert zu haben. Einer wurde lebensgefährlich verletzt.

Der 36-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Ihm gelang die Flucht, bei der er stürzte und sich unter anderem eine Armfraktur zuzog. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Auch der 44-jährige Begleiter sei angegriffen worden. Passanten fanden ihn auf dem Gehweg liegend. Er blutete und war nicht ansprechbar. Ersten Erkenntnissen zufolge hat er unter anderem eine lebensgefährliche Kopfverletzung.

Die Täter, die der Beschreibung zufolge osteuropäisch aussehen sollen, flüchteten danach mit dem Auto in unbekannte Richtung. Sie werden ebenso gesucht wie die Autofahrerin.