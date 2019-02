Autodiebe flüchten vor Hamburger Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg-Altona (dpa/lno) - Zwei Männer haben sich in Hamburg-Altona eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, bei der ein Polizist schwer verletzt wurde. Die 34 und 43 Jahre alten Tatverdächtigen seien wegen Verdachts des versuchten Mordes und weiteren Straftaten vorläufig festgenommen worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach entdeckten Zivilfahnder der Polizei die beiden Männer am Donnerstagabend in einem als gestohlen gemeldeten Fahrzeug. An einer Ampel wollten die Beamten mit Unterstützung von drei weiteren Streifenwagen die Autoinsassen überprüfen. Als sie sich als Polizisten ausgaben, flüchteten die Männer in dem Fahrzeug und steuerten auf einen 47 Jahre alten Polizisten zu, der vor einem der Streifenwagen stand. Dieser wurde eingeklemmt und am Bein schwer verletzt.

Die beiden Tatverdächtigen setzten den Angaben zufolge anschließend ihre Flucht fort, zunächst mit dem Auto, dann zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung konnten beide von der Polizei gefasst werden. Der schwer verletzte Polizist musste im Krankenhaus operiert werden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Der 43-jährige Fahrer des Fahrzeugs soll laut Polizei am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein 34-jähriger Mitfahrer wird voraussichtlich wieder frei gelassen.