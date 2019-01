Auto rast in St. Pauli Treppe zum Hafen herunter: Fahndung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Auf der Flucht vor der Polizei ist in Hamburg-St. Pauli ein Auto eine Treppe zum Hafen heruntergerast. "Die beiden Personen, die in dem Wagen saßen, flüchteten zu Fuß weiter", sagte ein Sprecher der Polizei. Das Fahrzeug sollte in der Nacht zum Sonntag kontrolliert werden. Statt anzuhalten, drückte der Fahrer aufs Gaspedal. "Im letzten Moment konnte ein Polizist zur Seite springen, der den flüchtenden Wagen aufhalten wollte", sagte der Sprecher weiter. Kurz darauf raste das Auto die steile Balduintreppe herunter, die zum Hafen führt. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Fahndung nach den beiden Autoinsassen verlief zunächst ohne Erfolg.