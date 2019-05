Ausflugslokal überfallen: Bargeld und Uhr erbeutet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zwei unbekannte Räuber haben nach dem Hafengeburtstag am Sonntagabend ein Ausflugslokal in Hamburg-Finkenwerder überfallen. Als der Inhaber das Restaurant nach Geschäftsschluss als letzter verließ, sei er von einem der maskierten Männer mit einem Messer bedroht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der 51-Jährige habe dem Täter einen höheren Geldbetrag aus dem Tresor und seine hochwertige Armbanduhr gegeben. Der Komplize des Räubers habe vermutlich Schmiere gestanden. Nach dem Überfall nahe dem Anleger Finkenwerder seien die beiden Männer geflüchtet.