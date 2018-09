Auseinandersetzungen bei Konzert einer Skinhead-Band

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei ist wegen diverser Schlägereien bei dem Konzert einer englischen Skinhead-Band im Hamburger Stadtteil St. Pauli mit einem Großaufgebot angerückt. Bereits kurz nach Einlassbeginn um 21.00 Uhr seien am Samstagabend mehrere Besucher aneinandergeraten, einer von ihnen sei verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auch vor dem traditionsreichen Musikclub Knust habe es Streitereien gegeben, es seien auch Flaschen in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden. Da auch eine größere Gruppe von Vermummten vor Ort war, hätten die Beamten ihre Präsenz verstärkt.

Das Konzert konnte den Angaben nach aber stattfinden und am späten Abend regulär beendet werden. Insgesamt seien fünf Menschen verletzt worden. Zwei Tatverdächtige hätten identifiziert werden können.