Angst vor Einbrüchen im Herbst besonders groß

Hamburg (dpa/lno) - Die Einbruchs-Beratungsstelle der Hamburger Polizei erwartet im Herbst eine erhöhte Nachfrage nach Terminen. Wenn die Tage kürzer werden, machten sich Menschen verstärkt Sorgen um die Sicherheit ihres Wohnraums, erklärte Sprecher Rüdiger Voss. Das sei nicht ganz unbegründet: Viele Einbrecher suchten für ihre Tat den Schutz der Dunkelheit und bevorzugten deshalb Monate, in denen die Dämmerung bereits nachmittags einsetze. Am bundesweiten Tag des Einbruchsschutzes beteiligen sich am 28. Oktober deshalb auch die Hamburger Beamten und klären Interessenten über Möglichkeiten auf, wie sie ihre Wohnungen sicherer machen können.

Insgesamt schlagen Einbrecher in der Hansestadt aber immer seltener zu. 2017 zählte die Hamburger Polizei knapp 5800 Einbrüche und Einbruchsversuche. Das sind rund 23 Prozent weniger als im Vorjahr und fast 36 Prozent weniger als 2015.