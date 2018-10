Angeschossener operiert: Verdächtige weiterhin flüchtig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Einen Tag nach der Schussabgabe auf einen Mann in der Nähe eines Einkaufszentrums in Hamburg-Wandsbek sind die Täter weiter auf der Flucht. Das Opfer ist inzwischen operiert worden und soll im Lauf des Donnerstags von der Kriminalpolizei verhört werden, sagte ein Polizeisprecher. Warum es zu der Schießerei kam, ist noch völlig unklar.

Der Mann war am Mittwoch durch eine Kugel am Bein verletzt worden. Eine Sofortfahndung nach drei Verdächtigen wurde am späteren Abend eingestellt. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Opfer eine Waffe gefunden und sichergestellt. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) war am Mittwoch im Einsatz und sperrte zeitweise den U-Bahnhof Wandsbek Markt ab.