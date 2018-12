91-Jährige in Rissen ermordet: 74-Jähriger verhaftet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Im September vergangenen Jahres wird eine 91 Jahre alte Frau in Hamburg-Rissen ermordet. Die Ermittlungen der Mordkommission haben am Mittwoch zur Verhaftung eines heute 74-jährigen Mannes geführt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er stehe im Verdacht, die Frau aus finanziellen Motiven ermordet zu haben. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Der Mann betreute die Seniorin und berichtete vor über einem Jahr den Ermittlern, die Frau leblos in ihrer Wohnung gefunden zu haben. Bei einer Obduktion der Leiche seien allerdings Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung entdeckt worden. Daraufhin sei der Betreuer in den Fokus der Ermittler geraten, teilten die Beamten mit.

Der nicht mit der Frau verwandte Mann sei Erbberechtigter und habe sich in Widersprüche darüber verstrickt, wie er die Frau gefunden hat. Die Staatsanwaltschaft habe zum Zweck der Vermögensabschöpfung einen Kontopfändungsbeschluss über eine sechsstellige Summe erwirkt, berichtete die Polizei. In der Wohnung des Mannes wurden Beweismittel wie Schriftstücke und IT-Geräte sichergestellt sowie als gestohlen gemeldete Kennzeichen. Damit soll der Mann offenbar ein Auto ohne Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz geführt haben, einen Führerschein hatte er nicht.