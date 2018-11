34-Jährige in Disko schwer verletzt: Täter geflohen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In einer Diskothek in der Großen Freiheit auf St. Pauli soll ein unbekannter Täter eine Frau am Sonntagmorgen schwer verletzt haben. Eine Zeugin habe die 34-Jährige im Bereich der Toiletten entdeckt und den Rettungsdienst sowie die Polizei alarmiert, teilte die Polizei mit. Die Frau kam mit einer Halsverletzung und einer Verletzung am Arm ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Der Täter sei geflohen und könne derzeit nicht näher beschrieben werden, hieß es. Ablauf und Hintergründe der Tat seien unklar. "Ebenso können derzeit keine sicheren Angaben zur verwandten Tatwaffe gemacht werden", berichteten die Beamten. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zu Hintergründen geben können, wurden gebeten, sich bei der Polizei Hamburg zu melden.