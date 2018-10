19 Jahre alte Räuberin kurz nach der Tat geschnappt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Eine 19-Jährige hat in einem Supermarkt in Hamburg-Altona den Kassierer bedroht und Geld geraubt. Wenig später wurde sie festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die junge Frau habe sich am Samstagnachmittag an der Kassenschlange vorbeigedrängelt - mit einem in einen Turnbeutel gesteckten Gegenstand in der Hand. Dieser ähnelte einer Schusswaffe, hieß es. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen Hammer.

Als der Kassierer bedroht wurde, habe er die Kasse geöffnet und die junge Frau habe Bargeld herausgenommen, teilte die Polizei mit. Dann flüchtete sie. Der Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und informierte die Polizei. Wenig später konnten die Beamten sie im S-Bahnhof Königstraße trotz Widerstands festnehmen. Kurz danach kam sie wieder auf freien Fuß.