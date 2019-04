17-Jähriger soll für Einbruchsserie verantwortlich sein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein 17-Jähriger soll in Hamburg elf Einbrüche begangen haben, darunter in einer Kita, einer Kirchengemeinde und einem Autohaus sowie in Wohnungen. Bereits Ende vergangenen Jahres seien Beamte auf den jungen Serientäter aufmerksam geworden, teilte die Polizei Hamburg am Dienstag mit. Während einer Überprüfung versuchte er einen Hammer und seine Handschuhe loszuwerden. Diebesgut hatte der 17-Jährige damals nicht bei sich. Im Laufe der Ermittlungen wurde der Nothammer als Tatwerkzeug für einen Einbruch in Hamburg-Billstedt identifiziert. Daraufhin erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Durchsuchungsbeschluss. Ermittler fanden im Zimmer des 17-Jährigen in einer Jugendeinrichtung Gegenstände, die von einem Einbruch in eine Kita Anfang März stammten. Auch im Zimmer eines weiteren Bewohners hatte der Täter Diebesgut versteckt. Aufgrund von kriminaltechnischen Untersuchungen gehen die Ermittler nun davon aus, dass der junge Mann für insgesamt elf Einbrüche verantwortlich ist. Seit Februar sitzt er in Untersuchungshaft.