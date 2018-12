Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein 16-Jähriger ist am Hamburger Hauptbahnhof mit 1,9 Promille Atemalkohol aufgegriffen und ins Krankenhaus gebracht worden. Einem Passanten war der hilflose Jugendliche in der Nacht zu Sonntag aufgefallen und er rief die Polizei, wie diese am Sonntag mitteilte. Wenige Stunden zuvor musste bereits ein 21-Jähriger mit 4,3 Promille ins Krankenhaus gebracht werden. Er hatte am Hauptbahnhof Passanten aggressiv belästigt, wie es hieß.