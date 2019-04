13-Jährige findet menschliche Knochen: Suizid vermutet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein dreizehn Jahre altes Mädchen hat in der Fischbeker Heide in Hamburg die Knochen eines Menschen gefunden. Die Dreizehnjährige erzählte ihren Eltern am Sonntag von dem Fund, die sie bereits am Samstag gemacht hatte, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Rund 20 Beamte suchten den Fundort ab und hätten den Personalausweis einer Frau aus dem Raum Frankfurt gefunden, hieß es. Die 60-Jährige sei seit Juni 2017 vermisst worden. Sie habe ihren Suizid angekündigt. Die vollständig skelettierten Knochen wurden in das Institut für Rechtsmedizin gebracht, um die Identität endgültig zu klären. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" über den Fund berichtet.