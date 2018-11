Vater zahlt Strafe nicht: Tochter im Gefängnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Eine 24-Jährige ist in Halle ins Gefängnis gekommen, weil ihr Vater trotz Zusicherung ihre Strafe nicht bezahlt hat. Die junge Frau war am Sonntag im Hauptbahnhof der Saalestadt kontrolliert worden, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Beamten stellten fest, dass gegen die Frau zwei Haftbefehle wegen Schwarzfahrens vorlagen. Hintergrund war eine Verurteilung zu einer Geldstrafe von 900 Euro beziehungsweise 90 Tagen Freiheitsstrafe, wenn sie nicht zahlt. Den Angaben zufolge bat die 24-Jährige ihren Vater um das Geld. Dieser versprach das, zahlte jedoch nicht. Die Frau kam deshalb in Haft, wo sie die 90 Tage verbüßen soll.