Unbekannte werfen Wagengestell auf S-Bahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Unbekannte haben in Halle ein Untergestell eines Handwagens auf das Dach einer S-Bahn geworfen. Es verhakte sich dabei am Montagmorgen im Stromabnehmer der Bahn, wie die Bundespolizei am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Das Gestell muss den Angaben zufolge im Abschnitt zwischen Halle-Steintorbrücke und Halle-Trotha auf dem S-Bahn-Dach gelandet sein. Als wahrscheinlichste Tatorte gelten die Steintorbrücke und die Dessauer Brücke. Die Bahn konnte weiterfahren, nachdem der Stromabnehmer von dem Fremdkörper befreit worden war. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben.