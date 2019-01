Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Halle haben Unbekannte mehrere faustgroße Betonstücke auf Bahngleise gelegt. Auf der Strecke zwischen Halle-Silberhöhe und Halle-Südstadt stellte der Fahrer einer S-Bahn die Gegenstände am Mittwochnachmittag fest und bremste sofort, wie die Bundespolizei am Donnerstag in Magdeburg mitteilte. An der S-Bahn entstand kein Schaden. Hinweise auf den oder die Täter fanden die Bundespolizisten nicht. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.