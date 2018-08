Trio macht auf Baustelle Spritztour mit Straßenwalze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Drei junge Männer haben in Halle auf einem Baustellengelände eine Spritztour mit einer Straßenwalze unternommen. Die 21, 22 und 24 Jahre alten Männer warfen am Sonntagmorgen die Baumaschine verbotenerweise an und fuhren damit herum, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei verließ das Trio zwar nicht das eingezäunte Baugelände, das Lachen könnte ihnen nach der Aktion dennoch vergehen.

Es werde wegen unbefugten Gebrauchs von Kraftfahrzeugen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Laut Gesetz könnte dafür auch eine Geldstrafe fällig werden. Die jungen Männer hatten zunächst versucht, vor der alarmierten Polizei zu flüchten, konnten jedoch kurz darauf nahe der Baustelle gestellt werden.