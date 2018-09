Rentner verletzt Nachbarn im Streit: SEK rückt an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in Halle hat ein Rentner seinen Nachbarn mit einem Metallgegenstand verletzt. Der 79-Jährige geriet am Mittwochnachmittag zunächst mit einem 64-jährigen Mieter aneinander, bevor er ihn mit dem 1,20 Meter langen Gegenstand am Oberkörper traf, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Ein alarmiertes Spezialeinsatzkommando habe die Wohnungstür des Rentners am späten Nachmittag geöffnet, den Tatverdächtigen aber nicht angetroffen. Der Metallgegenstand konnte nach Polizeiangaben sichergestellt werden. Die Ermittlungen laufen.