Räuberischer Überfall: Frau leicht verletzt

Halle (dpa/sa) - In Halle ist eine Frau bei einem Raubüberfall leicht verletzt worden. Die 29-jährige Pizzaauslieferin sei am Sonntagabend mit ihrem Fahrrad unterwegs gewesen und von drei Unbekannten angegriffen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Unbekannten stießen die Frau vom Rad und forderten die Herausgabe von Bargeld. Die Frau wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Es blieb zunächst unklar, wie viel Geld die Täter vor ihrer Flucht in unbekannte Richtung erbeuten konnten. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.