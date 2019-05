Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Vier Männer haben am frühen Donnerstagabend die Brücke zur Rabeninsel in Halle mit Graffitis besprüht. Die Männer im Alter von 20 bis 21 Jahren hatten Spraydosen bei sich und Farbe an Körper und Kleidung, als die Polizei eintraf, wie es in einer Mitteilung hieß. Sie bekamen Platzverweise, außerdem wurden Strafverfahren eingeleitet.