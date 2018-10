Polizei schnappt per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Dieb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Bundespolizei hat einen per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Dieb am Hauptbahnhof in Halle gefasst. Der 43-Jährige sei zuvor am Sonntag in einem lautstarken Streit involviert gewesen, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Als Beamte die verbale Auseinandersetzung schlichten wollten, stellten sie fest, dass der 43-Jährige bereits per Haftbefehl wegen mehrerer Diebstähle gesucht wurde. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin fest.