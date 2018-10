Polizei findet gestohlenes, aber noch nicht vermisstes Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Polizei hat an der polnischen Grenze das gestohlene Auto eines Hallensers entdeckt, der seinen Wagen noch gar nicht vermisst hatte. Der 72-Jährige hatte sein Fahrzeug Montagabend vor seinem Wohnhaus abgestellt, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht zum Dienstag bekam der Hallenser dann Besuch von der Polizei. Die Beamten teilten dem 72-Jährigen mit, dass sein Auto mit eingeschlagener Scheibe an der Grenze zu Polen gefunden wurde.