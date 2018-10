Polizei fasst Einbrecher auf frischer Tat

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Halle hat die Polizei zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Am frühen Sonntagmorgen waren die Beamten alarmiert worden, weil die Männer in ein Geschäft eingedrungen waren, teilte eine Sprecherin in Halle mit. Als die Polizisten eintrafen, waren die Männer schon in einen weiteren Laden eingebrochen. Die mutmaßlichen Täter im Alter von 34 und 40 wurden in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen laufen.