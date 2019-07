Mann in Halle ausgeraubt und lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Ein Mann ist in Halle ausgeraubt und mit einem Messer und einer Flasche lebensgefährlich verletzt worden. Der Zustand des 40-Jährigen sei inzwischen stabil, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Das Raubopfer war nach der Tat am Samstagabend in einer Klinik notoperiert worden. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der 40-Jährige an einer umzäunten Grünfläche auf, die häufig von Obdachlosen genutzt wird. Einer der Anwesenden soll ihm dort die Stichverletzungen zugefügt und ihm Rucksack, Pass, Mobiltelefon und Bargeld geraubt haben. Die Polizei erfuhr am Sonntag von der Tat. Sie bittet Augenzeugen, sich zu melden.