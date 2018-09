Mann bricht in mehrere Gartenlauben ein und wird erwischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Ein 52-Jähriger ist in Halle beim Einbruch in mehrere Gartenlauben von der Polizei erwischt und festgenommen worden. Der Mann hatte in einer Gartenanlage in der Nacht zum Donnerstag zwei Lauben aufgebrochen. Ein telefonischer Hinweis brachte die Polizei auf seine Spur, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Der 52-Jährige konnte beim Einbruch in eine dritte Laube von den Beamten gestellt werden, als er gerade einen Schrank durchsuchte. Bei einem Atemalkoholtest wurden 2,0 Promille bei dem Mann festgestellt.