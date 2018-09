Mann bewirft 34-Jährigen im Streit mit Schuhen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Zwei Streithähne sind in Halle mit Schuhen und Fäusten aufeinander losgegangen. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte, gerieten die beiden 34-Jährigen in einer Gartenanlage zunächst lautstark aneinander. Einer der Hallenser warf dann mit Schuhen nach dem Anderen und traf ihn am Kopf. Dieser Mann schlug daraufhin auf den Schuhwerfer ein und verletzte ihn, so dass er ärztlich behandelt werden musste. Worum es bei dem Streit am späten Samstagabend ging, blieb unklar, wie die Sprecherin sagte.