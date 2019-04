Ladendieb entpuppt sich als möglicher Wiederholungstäter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Bundespolizei hat einen Dieb in Halle als mutmaßlichen Wiederholungstäter entlarvt. Der 43-Jährige wurde am Ostermontag in einem Geschäft im Hauptbahnhof dabei erwischt, wie er mehrere Pakete Rasierklingen stehlen wollte, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Als die Polizisten den Fall aufnahmen, stellten sie fest, dass bereits an Karfreitag ein Dieb im gleichen Geschäft Rasierklingen im Wert von 150 Euro gestohlen hatte. Auf Bildern einer Überwachungskameras erkannten die Polizisten den 43-Jährigen wieder. Die Beute aus dem ersten Diebstahl konnte nicht mehr sichergestellt werden. Der 43-Jährige wurde angezeigt und kam auf freien Fuß.