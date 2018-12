Jugendlicher übergibt sich: 23-Jährige löst Schlägerei aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Eine 23-Jährige hat sich über die trunkenheitsbedingte Übelkeit eines Jugendlichen lustig gemacht - und damit eine Schlägerei ausgelöst. Der 17-Jährige musste sich am frühen Sonntagmorgen in einer Straßenbahn in Halle übergeben, wie die Polizei mitteilte. Eine 23-Jährige habe sich darüber lustig gemacht. Darüber sei es zum Streit gekommen, andere Fahrgäste hätten sich eingemischt, schließlich sei daraus eine Schlägerei entstanden. An einer Haltestelle stiegen die Beteiligten aus. Der 17-Jährige - offenbar von seiner Übelkeit genesen - schlug dort auf einen 25-Jährigen ein. Die 23-Jährige verteidigte den Mann und schlug wiederum auf den Jugendlichen ein. Ernsthaft verletzt worden sei niemand, erklärte die Polizei.