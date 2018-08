Jugendliche mit Messer bedroht und ausgeraubt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sind in Halle von Unbekannten mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Die beiden seien am Montagabend in der Stadt unterwegs gewesen, als zwei etwa gleichaltrige Jugendliche sie mit einem Messer bedroht hätten, teilte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mit. Die Täter hätten Bargeld, Tabak und ein Smartphone geraubt und sich dann vom Tatort entfernt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.