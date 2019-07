Frau stirbt nach schwerer Attacke in Halle: Fahndungsaufruf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Halle (Saale) ist eine 18-jährige Frau einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen. Die junge Frau aus Afghanistan war am Dienstagmittag mit schwersten Verletzungen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gefunden worden, wie die Polizei berichtete. Im Krankenhaus erlag sie am Nachmittag ihren Verletzungen. Die Polizei fahndet nun nach einem 30-jährigen Afghanen, der dringend tatverdächtig ist. Aus ermittlungstechnischen Gründen wollten die Beamten zunächst keine weiteren Erläuterungen dazu geben, auf welche Weise die Frau verletzt worden war.