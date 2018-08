Duo setzt sich für Pöbel-Opfer ein und wird verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Halle haben sich zwei junge Männer für ein Pöbel-Opfer starkgemacht und sind selbst verletzt worden. Ein 21-Jähriger trug Schnitt- und Stichwunden am Oberkörper und Arm davon, wie die Polizei mitteilte. Er sei aus einem Trio heraus angegriffen worden und ins Krankenhaus gekommen. Ein 23-Jähriger erlitt Schnittverletzungen am Rücken, die ambulant behandelt wurden. Die drei Angreifer im Alter von 15 bis 18 Jahren sollen zuvor einen 45 Jahre alten Mann an einer Haltestelle angepöbelt und beleidigt haben. Die beiden jungen Männer setzten sich für den 45-Jährigen ein, hieß es. Die drei Angreifer entkamen. Details zur Tatwaffe lagen nicht vor.