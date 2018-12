Brutaler Raubüberfall auf drei Minderjährige: Ein Verletzter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Halle haben vier unbekannte Männer drei Minderjährige ausgeraubt und einen davon verletzt. Rettungskräfte brachten das 17 Jahre alte Opfer ins Krankenhaus, wie die Polizei in Halle am Samstagmorgen mitteilte. Die drei Jugendlichen, im Alter von 16 bis 17 Jahren, hielten sich am Freitagabend am Rathenauplatz auf und trafen dort auf die vier mutmaßlichen Täter.

Einer der Unbekannten bedrohte die Jugendlichen mit einem pistolenähnlichen Gegenstand, ein Zweiter bedrohte die Jungen mit einem Messer. Einem 17-Jährigen wurde anschließend der Rucksack entrissen und eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen. Der junge Mann stürzte. Während er auf dem Boden lag, schlugen und traten die Unbekannten auf ihn ein, so die Polizei weiter. Die Täter erbeuteten zwei Handys und eine unbekannte Menge an Bargeld und flüchteten in Richtung Willy-Lohmann-Straße. Die Polizei sucht nach Zeugen.