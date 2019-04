Betrunken auf Roller: Autofahrerin nimmt Mann Schlüssel ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Eine Autofahrerin hat in Halle einen betrunkenen Rollerfahrer gestoppt und die Zündschlüssel des Mannes eingesteckt. Die 36-Jährige sah in der Nacht zu Freitag, dass der Rollerfahrer eine rote Ampel überfuhr, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll ihr kurz zuvor auf ihrer Fahrbahn mit dem Roller entgegengekommen sein. Die 36-Jährige hielt ihren Wagen an, lief zu dem Rollerfahrer und hinderte ihn am Weiterfahren. Anschließend zog sie die Zündschlüssel des Zweirads ab. Die hinzugerufene Polizei stellte den Rollerfahrer später zur Rede. Der 30-Jährige soll dabei aggressiv geworden sein. Die Polizei legte ihm daraufhin Handfesseln an. Außerdem roch er nach Alkohol und hatte keine Fahrerlaubnis.